Seriedade do VAR posta em causa

Partindo do sucedido no jogo com o Moreirense (vitória por 4-0), em que um golo foi anulado por uma falha do VAR quando Ricardo Horta estava 1,18 metros em jogo, o Sp. Braga lançou um duro ataque: "Este ‘fenómeno paranormal’ aconteceu apenas no jogo com o Moreirense, ou já tivemos outras calibragens falhadas?", questiona o clube, apontando o jogo com o Belenenses SAD (derrota por 1-2), "em que foi validado um golo claramente em fora de jogo ao nosso adversário".



"A credibilidade da empresa que calibra o sistema e coloca as linhas de fora de jogo não estará fortemente colocada em causa? Quem garante a sua idoneidade? Quem garante que, em todo este processo de calibragem e colocação de pontos de referência, não há nenhum jogo de interesses?", aponta o Sp. Braga, criticando ainda o facto de o VAR contar com 12 câmaras nos jogos dos grandes e apenas 8 nas partidas dos outros 15 clubes.

