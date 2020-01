"Seriedade e honra": José Dias Mendes concorre às eleições do Vitória de Setúbal

José Dias Mendes concorre às eleições do V. Setúbal. Encabeça a Lista C.

Correio da Manhã – Qual é o lema da candidatura?

José Dias Mendes – Vitória, Honra e Seriedade.

- Qual é a prioridade?

- A maior preocupação é com a performance desportiva da equipa, para a qual temos de criar estabilidade e melhores condições de trabalho.

- Qual é o maior problema do clube?

- A situação financeira é muito preocupante. O clube precisa de um plano de recuperação urgente.

- Que apoios reúne e de quem?

- Temos um pré-acordo com um financiador europeu, que nos disponibilizará uma linha de crédito que poderemos usar até 3 M €, mediante o pagamento de uma taxa de juro.

- O que promete aos sócios?

- Uma gestão competente, dedicação e empenho, sempre com seriedade e honra.

- Política para o futebol?

- Queremos ter um plantel que não ultrapasse os 24 jogadores e com a qualidade necessária para o Vitória voltar a lutar pelos primeiros lugares.

- E para as modalidades?

- Iremos rever ou criar contratos de associação. Estudaremos também a possibilidade de criar uma equipa de futebol feminino.

- Caso seja eleito, vai manter o treinador de futebol?

- Não vejo nenhuma razão para pensar na substituição.

- Vai reforçar a equipa no mercado de janeiro?

- Se for necessário reforçar um setor ou colmatar a saída de um jogador, lá estarei para decidir de acordo com as oportunidades do mercado e a nossa capacidade financeira.



LISTA C

Candidato

José Dias Mendes



Idade

50 anos



Profissão

Empresário



Naturalidade

Amareleja, concelho de Moura



Número de anos de sócio

Dois anos e dois meses



Cargos de dirigente no V. Setúbal

Nenhum