Sérgio Conceição prepara algumas alterações no onze do FC Porto para o encontro com o Sp. Braga, sendo que a entrada do sérvio Grujic para o meio-campo é uma forte possibilidade, sabe o CM.



O técnico portista quer reforçar o meio-campo para conseguir travar as investidas do emblema minhoto, que tem o melhor ataque do campeonato, com 23 golos.









Ver comentários