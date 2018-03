Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sevilha elimina José Mourinho

Avançado Ben Yedder saiu do banco para bisar no triunfo espanhol em pleno Old Trafford.

Por Filipe António Ferreira | 09:13

O Manchester United de José Mourinho está fora da Liga dos Campeões. Na terça-feira foi surpreendido em casa pelo Sevilha (1-2) , que nos somatório dos dois jogos mostrou ser sempre melhor que o conjunto britânico.



A primeira parte em Old Trafford pautou-se por um grande equilíbrio. Mais posse de bola para os ‘red devils’, mas mais remates para os andaluzes. Tanto David de Gea como Rico acabaram por ter muito pouco trabalho.



No segundo tempo houve mais espaço e mais ocasiões. De um lado e de outro. O guarda-redes do Sevilha foi o primeiro protagonista do segundo tempo com uma grande parada a remate de Lingard.



Depois Montella tirou um coelho da cartola. Mais propriamente Ben Yedder. O francês marcou os dois golos da vitória justa do Sevilha no ‘Teatro dos Sonhos’. Primeiro num remate sem hipótese para De Gea, depois com muitas culpas para o espanhol. Mourinho disse que queria mostrar que a sua equipa era superior ao Sevilha mas o melhor que conseguiu foi reduzir por Lukaku, que instantes antes tinha falhado de forma incrível.



Fonseca fica pelo caminho

O Shakhtar Donetsk ficou pelo caminho nos oitavos de final da Champions. A equipa de Paulo Fonseca trazia vantagem do primeiro jogo (2-1), mas acabou por ver o conjunto romano marcar um único golo (através de Dzeko) que dava vantagem à equipa italiana. A missão ficou ainda mais difícil para o conjunto ucraniano depois da expulsão de Ordets aos 79’. Até final o Shakhtar Donetsk carregou mas não conseguiu chegar ao golo que lhe daria a passagem de eliminatória na liga milionária.



PORMENORES

Histórico

O Sevilha, onde alinha o português Daniel Carriço –ausente ontem devido a uma lesão –, está pela primeira vez na sua história nos quartos de final da liga dos milhões, no atual formato da prova.



Equilíbrio

O Barcelona recebe hoje o Chelsea e está em vantagem na eliminatória depois do 1-1 da primeira mão em Londres. Messi marcou para os culé, enquanto o brasileiro William fez o golo dos ‘blues’.



Calendário

A goleada (5-0) em Munique não deixa margem para dúvidas: O Besiktas- -Bayern vai ser apenas para cumprir calendário. Ricardo Quaresma deve ser aposta para o duelo com os alemães.