O Sevilha anunciou esta sexta-feira a contratação de Jésus Corona ao FC Porto. O extremo, de 29 anos, assinou um contrato de três anos e meio com o clube Andaluz, ou seja, até junho de 2025.



Chega assim ao fim a ligação de seis épocas e meia do internacional mexicano com os dragões. No emblema espanhol, Corona vai reencontrar Julen Lopetegui, treinador com quem trabalhou nos azuis e brancos entre 2014 e 2016.

