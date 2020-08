Sevilha vence sexta taça na Liga Europa

Cumpriu-se o desígnio do Sevilha na Liga Europa: à sexta final do seu historial, o sexto triunfo. Os andaluzes acabaram por ser mais felizes (3-2) que o Inter Milão, num jogo de grande emoção.Uma primeira parte digna de uma decisão e que merecia ter as bancadas do estádio, em Colónia (Alemanha), repletas. Duas equipas sem grandes preocupações defensivas que privilegiaram o ataque. Entrou melhor o Inter com o golo a surgir na marcação de um penálti por Lukaku, que tinha sofrido a falta para o castigo máximo.Reagiu de imediato o Sevilha e em dois lances de futebol aéreo o holandês Luuk De Jong deu a volta ao marcador. Também pelo ar e de novo numa bola parada, o uruguaio Godín empatou para os ‘nerazzurri’ já perto do descanso.No segundo tempo a intensidade baixou, mas com as equipas sempre de olhos na baliza contrária. Só houve um golo, é certo, mas o suficiente para decidir o troféu.O defesa-central Diego Carlos – que já passou pelo Estoril e que até tinha feito o penálti do 1-0 –, num pontapé acrobático marcou, com Lukaku ainda a desviar a bola para a sua baliza. O técnico Julen Lopetegui (que já orientou o FC Porto) conquista assim o seu primeiro grande troféu de clubes.