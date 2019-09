Shoya Nakajima volta a procurar lugar no FC Porto

Shoya Nakajima voltou esta quinta-feira aos treinos, tal como os restantes dez internacionais do FC Porto que estiveram ao serviço das respetivas seleções.O japonês brilhou pela equipa nipónica, e num dos dois jogos que fez marcou mesmo um golaço, provando que a paragem para a paternidade não o afetou. Ainda assim, terá de trabalhar muito para conquistar Conceição.Aliás, se o jogador de 25 anos até conhece bem Portimão - onde os dragões se deslocam no domingo (18h00) e local em que o avançado começou por brilhar no campeonato nacional -, será difícil que venha a ser opção inicial, até porque os principais ‘concorrentes’, Luis Díaz (Colômbia) e Romário Baró (sub-21 de Portugal), também estiveram em bom plano nos compromissos internacionais.A estes nomes juntam-se como opções para as alas os de Corona, que tem atuado a lateral e também impressionou pelo México, e Otávio, que ficou no Olival a trabalhar com Conceição. Ainda assim, é o início de uma nova tentativa de Nakajima, à procura de justificar o investimento de 12 milhões.Voltaram igualmente ao Olival os internacionais Marchesín, Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Danilo, Uribe e Fábio Silva, sendo que o destaque vai para a evolução de Marega - trabalho integrado condicionado. Pepe ainda treinou à parte, enquanto Sérgio Oliveira fez tratamento e ginásio.