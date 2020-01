Jorge Silas deu o aval à contratação de Taremi ao Rio Ave, que poderia vir a ocupar a vaga de Luiz Phellype, afastado, por lesão, até final da época. A falhar esta hipótese, os leões poderão tentar o empréstimo de um avançado de outra proveniência.O Sporting, diz aofonte do futebol leonino, não está disponível para pagar "acima dos três/quatro milhões de euros" e os vila-condenses não deverão facilitar, apesar das boas relações que mantêm com os sportinguistas. O Rio Ave ainda equacionou, diz a fonte, vender, neste mercado, o iraniano para o estrangeiro. Taremi ganha agora menos do que recebia no Qatar, mas o facto de jogar em Portugal abre-lhe outras portas, no contexto do mercado europeu.Caso a SAD leonina não consiga contratar o iraniano, que entraria de imediato no onze de Jorge Silas, fazendo dupla com Sporar, o clube de Alvalade tentará, em contrarrelógio, a cedência, por empréstimo, de um avançado.