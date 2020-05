Silas entre a Turquia e a Grécia

Silas poderá regressar à vida de emigrante, agora na qualidade de treinador. Grécia ou Turquia são dois dos destinos possíveis do ex-técnico do Sporting, apurou o CM.

Jorge Silas faz parte de uma lista treinadores pretendidos pelo Fenerbahçe. As hipóteses são reduzidas, "mas ainda há uma hipótese mínima de poder mudar-se para a Turquia", diz a fonte do Correio da Manhã.

Curiosamente, do lote de pretendidos pelos dirigentes do clube de Istambul constava o nome de Rui Vitória. Mas o antigo treinador campeão pelo Benfica é considerado caro pelos responsáveis turcos e, por outro lado, a estrutura que com ele trabalha na Arábia Saudita é tida como muito pesada: são 16 elementos que a compõem. O português tem propostas de outros quadrantes, bem aliciantes até, no plano financeiro.

Da lista de nomes de treinadores na mira do Fenerbahçe, para lá de Jorge Silas e Rui Vitória, estão Nedad Bjelica (afastado do Dínamo de Zagreb), Bruno Labbadia (despedido do Herta de Berlim), Niko Kovac (rescindiu com o Bayern Munique) e, finalmente, Erol Bulut (ex-Alanyasport. Segundo a Imprensa turca, a opção poderá recair no último. Essa é, pelo menos, a vontade de alguns dirigentes. Mas entre os responsáveis do Fenerbahçe há várias correntes.

A Grécia também está no horizonte do ex-treinador, sem carteira, do Sporting e do Belenenses SAD. De acordo com fontes contactadas pelo Correio da Manhã há dois clubes da primeira metade da tabela da liga grega que têm Silas na mira.