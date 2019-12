Silas garante um Sporting “mais maduro e sem vícios"

A equipa está mais madura porque eu achava que tinha alguns vícios que estamos a perder. Mas se perguntar ao treinador anterior ele vai dizer que não tinha vícios nenhuns e que já era madura. Pela minha forma de ver o jogo, sim, estamos mais maduros. Um dos grandes problemas quando cheguei aqui era a gestão do jogo com bola e neste momento acho que estamos mais maduros", afirmou este sábado Jorge Silas na antevisão do jogo deste domingo (20h00, Sport TV 1), em Barcelos, com o Gil Vicente.

Depois da goleada frente ao PSV (4-0), na quinta-feira, para a Liga Europa, o técnico do Sporting deixou uma garantia para o jogo desta noite, a contar para o campeonato. "Não alteramos em função do resultado. Temos constantemente estas séries de jogos e alteramos a pensar em cada partida e na condição física dos jogadores. Neste jogo também devemos ter alterações", assumiu.

Um dos elementos em destaque no jogo da Liga Europa com o PSV Eindhoven (com dois golos e duas assistências) foi o capitão Bruno Fernandes. Sobre a eventual saída do português na reabertura do mercado em janeiro, o treinador leonino não tem dúvidas de que será um desafio a sua substituição: "Estamos aqui para procurar soluções, mas é inegável a importância e a preponderância que o Bruno Fernandes tem no nosso jogo. Nos sítios por onde passei o trabalho nunca foi fácil, mas eu gosto muito de desafios difíceis.""Os advogados do Sporting disseram que não havia problema nenhum em despedir o Sinisa Mihajlovic. Se a lei mudou e agora é diferente, isso não sei", disse este sábado Sousa Cintra ao Correio da Manhã, na sequência de notícias que dão conta de que os leões terão de ressarcir o treinador sérvio em três milhões de euros, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).A SAD liderada por Sousa Cintra despediu Mihajlovic a 27 de junho de 2018. O técnico tinha sido contratado por Bruno de Carvalho. O Sporting alegou que o técnico estava no período experimental. No entanto, o contrato só tinha início a 1 de Julho de 2018."Ele já estava a trabalhar no Sporting. Quis alterar tudo na pré-época, até o local", explicou Sousa Cintra, referindo depois: "É lamentável. Estou tranquilo com a minha consciência e vou defender sempre os interesses do Sporting. Esta história cheira a esturro."A presença de diversos jogadores do Sporting em tribunal no âmbito do caso do ataque à Academia de Alcochete foi desvalorizada por Silas. "Não influencia o meu trabalho. Já sei que nenhum jogador vai faltar ao treino para estar no tribunal", disse. Maximiano, Wendel e Mathieu são os primeiros a depor, a 9 de dezembro.