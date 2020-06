Silas inscrito para curso de treinadores

Silas já se inscreveu no curso de treinadores de IV nível, pagando quase cinco mil euros. A obtenção do título habilitará o ex-técnico do Sporting a dirigir qualquer equipa da Liga.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai promover dois cursos do mesmo nível, decorrendo o primeiro entre 13 de julho e 14 de novembro, e o segundo a partir de 10 de agosto, prolongando-se até 30 de março de 2021. Jorge Silas deverá entrar no primeiro, que terá um número limite de inscritos, 20, à semelhança do segundo.O curso, com uma duração total de 376 horas, custa a cada formando 4750 euros, valor a que se deve somar 15 euros de taxa administrativa. Primeiro, haverá uma formação geral, online, e depois a específica, que será presencial e dividida em três períodos, que totalizam seis semanas.No dia do arranque do primeiro curso de nível IV inicia-se outro destinado aos técnicos que pretendem chegar ao nível imediatamente abaixo. Rúben Amorim, atual técnico leonino, por exemplo, terá de concluir, primeiro, o curso de III nível, para, posteriormente, pensar no de IV nível e só aí, depois de aprovado, poderá sentar-se no banco como treinador principal. Amorim, segundo fonte do futebol sportinguista, está a frequentar um curso de III grau na Irlanda do Norte.No caso do III nível haverá um só curso, limitado a 30 participantes, custando a inscrição cerca de 3300 euros. Terá 316 horas de duração.As datas definidas pela FPF para as aulas presenciais poderão colocar vários problemas aos formandos. Não só em matéria de competição, mas também de jogos de preparação.