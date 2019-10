Silas: “Temos de ter mais gente a resolver problemas"

"Temos de ter mais gente a resolver problemas, não podemos deixar nos ombros de um ou dois jogadores, porque a responsabilidade é grande", afirmou ontem Silas, treinador do Sporting. Na antevisão ao jogo deste domingo (20h00) com o V. Guimarães para a Liga, o técnico esclareceu as declarações que teceu após a derrota com o Alverca (0-2), que ditou a eliminação da Taça de Portugal, em que afirmou que a equipa leonina "não precisa de heróis"."Sabemos quem faz o esforço e esses jogadores não podem fazer esse esforço sozinhos. Queremos ser uma equipa grande e, por isso, todos têm de ajudar", finalizou.Na ressaca da derrota em Alverca, o Sporting venceu o Rosenborg (1-0), para a Liga Europa, mas a equipa continuou sem convencer. Para o técnico leonino, o principal culpado das fracas exibições é a falta de tempo de preparação para os jogos: "Amanhã [hoje?] já há jogo. O tempo de trabalho entre partidas é quase zero. Pouco a pouco vamos melhorando, disso não tenho dúvidas. Contra o LASK tivemos 10 tentativas de golo, com o Rosenborg 19. Estamos muito melhores a nível ofensivo. O jogo com o Alverca foi o nosso melhor jogo a esse nível, com 22 remates. Mas vamos precisar de mais tempo."Silas salientou que "grande parte" do seu trabalho tem sido "psicológico". "As vitórias são o melhor remédio e em 4 jogos temos 3 vitórias. Temos vindo a trabalhar pouco a pouco e notamos melhorias importantes, mas não podemos separar as coisas. O aspeto psicológico não é mais importante do que os outros, todos juntos formam o jogador e a equipa", vincou.Na 8ª jornada, o Sporting recebe o V. Guimarães e o técnico não duvida da qualidade do adversário. "Conheço bem o Vitória [Guimarães], já nos defrontámos várias vezes. Vai ser um dos jogos mais difíceis que temos nos próximos tempos", enalteceu."Não estou aqui para falar desses problemas. Quanto mais adeptos melhor, mas preparamo-nos para render no campo", adiantou Silas, técnico do Sporting, que não quis comentar o divórcio entre a direção do clube e duas das claques. Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI deverão pedir, uma vez mais, a demissão do presidente Frederico Varandas durante o jogo de domingo."Pedro Mendes teve uma entrada muito boa. Mas, mesmo que não tivesse rendido, ele sabe que acredito muito nele", referiu Silas. "Disse-lhe antes de entrar para não estar preocupado em resolver nada e mesmo que corresse mal iria ter mais oportunidades", acrescentou o técnico leonino.As forças de segurança impediram ontem os elementos da Juventude Leonina e do Directivo Ultras XXI de exibirem tarjas e t-shirts, no Pavilhão João Rocha, no jogo de voleibol contra o Leixões que o Sporting venceu (25-23, 25-16 e 26-24). Recorde-se que as claques já foram notificadas para deixar as instalações em Alvalade que o clube lhes tinha cedido.Com Silas a assistir, os sub-23 do Sporting empataram ontem em casa com o Estoril (0-0), na 12ª jornada da Liga Revelação. Os leões são líderes (31 pontos)