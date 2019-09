Silas mostra-se confiante: "Sou o mais maluco de todos"

"Clube de malucos? Eu sou o mais maluco de todos. Acho que ninguém, no seu perfeito juízo, daria uma resposta dessas". A frase é de Silas, na primeira conferência de imprensa enquanto treinador do Sporting, e contraria o que foi dito pelo presidente Frederico Varandas.



Em entrevista à SIC, o dirigente leonino disse que um treinador terá recusado orientar o clube por não ter paciência "para aturar um clube de malucos". "Se há algum maluco é quem respondeu assim, se é que respondeu porque eu honestamente não acredito", ripostou Silas, na antevisão do jogo desta segunda-feira, às 20h15, no terreno do Desportivo das Aves.

Ainda que não tenha sido a primeira opção para suceder a Leonel Pontes no comando técnico do Sporting, Silas manifestou orgulho em ter sido a escolha final. "Podia ser a décima escolha. Ver o meu nome ao lado de treinadores como José Mourinho ou Leonardo Jardim é um orgulho. Deve haver milhares de treinadores que gostavam de estar aqui. O que mais me interessa é os jogadores acreditarem no meu trabalho", disse o técnico, de 43 anos.

O Sporting está a 11 pontos do líder Famalicão, mas Silas acredita que a equipa pode vencer todos os jogos. "Estamos com algum atraso, mas faltam imensos jogos. Vamos estar capacitados para ganhar, seja com o Desp. Aves, com o Benfica ou com o FC Porto. Com este plantel podemos pensar em ganhar todos os jogos", afirmou.



Técnico e o áudio de Bruno Fernandes

"Tem a responsabilidade de ser frontal. O capitão não é aquele que passa sempre a mão na cabeça", disse Silas sobre as mensagens de áudio em que Bruno Fernandes criticava alguns elementos do plantel. "Pelo ambiente que vejo, não deve ter havido ondas de choque", frisou.



"Não me deixaram formar"

"Não tirei o 3º nível porque não era possível: havia um requisito em que tínhamos de estar a treinar dois anos no campeonato nacional para nos podermos inscrever. Se joguei 30 anos, não podia tirar. Quando me deixarem formar-me, eu tiro [o curso]", afirmou Silas, treinador do Sporting, respondendo às críticas de José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, sobre o Sporting ter escolhido um treinador que "não está devidamente habilitado".



Inácio: "Já venci o Sporting"

"Fazer-se referência ao facto de já ter estado no Sporting é quase uma ofensa ao meu profissionalismo. Eu visto só a camisola do clube em que estou, já venci o Sporting algumas vezes. Depois disso desejo que o Sporting seja feliz, mas quero que perca sempre comigo" , referiu Augusto Inácio, treinador do Desp. Aves, na antevisão ao jogo em casa com o Sporting, que se realiza hoje (20h15).



Sobre a situação atual do clube leonino, o técnico português desvalorizou a situação. "Os adeptos do Sporting não podem pedir ao novo treinador que em dois dias mude aquilo tudo. O Sporting anda à procura de uma equipa, mas tem bons jogadores que podem resolver o jogo. Contra nós sei que querem vencer", vincou.



Os avenses têm vários jogadores indisponíveis para o embate com os leões, algo que preocupa Augusto Inácio. "Tenho tido muitas lesões na defesa. Parece uma praga", desabafou.