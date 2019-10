Sporting não fica atrás e Vietto e Luiz Phellype tentam remate.

Começa a partida no Complexo Desportivo do FC Alverca.

Onze do Alverca: João Victor; Ronaldo, André Duarte, Andrézinho, Erick Mendes, Flávio Castro, Jorge Bernardo, André Dias, Rafa Castanheira, Luan e Alex.

Este é o 1?1? inicial dos Leões para o jogo desta noite! #FCASCP #TaçaDePortugal #DiaDeSporting pic.twitter.com/PFtAnV6GJw — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 17, 2019

Borja, dos leões, remata de longe mas falha o alvo.Primeiro remate do jogo feito pelo Alverca. Erick Mendes tenta a sorte, mas atira por cima.O Sporting desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Alverca, em jogo refente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 20h45, no Complexo Desportivo do FC Alverca.Luís Maximiano; Rosier, Ilori, Neto e Cristian Borja; Doumbia, Eduardo e Miguel Luís; Jesé, Vietto e Luiz Phellype.