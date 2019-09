Silas já fez o primeiro treino no Sporting e com Ristovski integrado

A equipa de futebol do Sporting treinou este sábado pela primeira vez sob o comando de Jorge Silas, treinador apresentado na sexta-feira e que já orientará os 'leões' na visita ao Desportivo das Aves.

Silas chega ao Sporting num momento em que a equipa não vence há cinco jogos, com uma derrota que 'precipitou' a saída do holandês Marcel Keizer, e, depois, um empate e três derrotas já com o treinador interino Leonel Pontes.

Este sábado, foi o primeiro treino na Academia de Alcochete de Silas, que também saiu do Belenenses SAD após a quarta jornada devido aos maus resultados, numa sessão em que Ristovski já integrou a primeira fase de trabalhos.