Silas prepara mudança no onze do Sporting para a Liga Europa

Bruno Fernandes (castigado), Mathieu e Vietto (ambos por questões físicas) são as grandes ausências nos convocados de Silas para a deslocação do Sporting, esta quinta-feira, ao terreno do LASK Linz (17h55, Sport TV), na última jornada do grupo D da Liga Europa. Com os leões já apurados, o técnico vai proceder a várias alterações no onze habitual ."[Primeiro lugar] É um dos nossos objetivos, embora tenhamos que ter em atenção que alguns jogadores não vão poder participar. Uns por castigo, outros pelo risco de lesão ser elevado por já terem disputado quatro jogos consecutivos e não querermos perder mais algum jogador. Vamos gerir da melhor forma, de maneira a que nos possamos apresentar frente ao Santa Clara na máxima força", disse Silas à Sporting TV, na antevisão do jogo de quinta-feira.Com os leões já apurados para os 16 avos de final da prova são muitas as mudanças face ao onze que derrotou no domingo o Moreirense (1-0) para a Liga. Na defesa, Rosier avança para o lugar de Ristovski (não está inscrito). Coates e Ilori devem formar dupla de centrais dada a lesão de Neto e os problemas físicos de Mathieu (ficou fora das opções). No meio-campo, Eduardo e Miguel Luís devem ocupar as vagas de Doumbia e Bruno Fernandes. Na frente, depois do grande golo diante do Moreirense, Luiz Phellype deve ser aposta de Silas para o jogo com o LASK.Apesar das muitas alterações, os leões estão de olho no triunfo e no dinheiro que podem trazer da Áustria. Uma vitória garante de imediato 570 mil euros, a somar ao milhão de ficar em primeiro lugar no grupo."O Benfica também me queria mas cheguei a acordo com o Sporting, em 2018. Com a destituição do presidente ?[Bruno] as coisas mudaram", disse Torres, médio argentino de 22 anos do Volos (Grécia)."É um elemento que nos ajuda muito e nós estamos a precisar dele", disse Silas sobre o central Neto, internado desde domingo, após um lance acidental com Maximiano em que partiu três costelas.O equatoriano Gonzalo Plata está de regresso aos convocados do Sporting quase dois meses depois da última chamada. O avançado de 19 anos foi suplente não utilizado no Sporting-V.Guimarães (3-1).