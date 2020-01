Silas: "Segundo lugar é agora o objetivo"

"Estivemos muito tempo afastados do pódio e neste momento estamos em terceiro. O objetivo agora é apanhar o segundo e depois pensar no primeiro. Jogamos em casa. Se ganharmos, estaremos claramente na luta pelo segundo lugar. E se lá chegarmos, podemos pensar, depois, na luta pelo primeiro", disse Jorge Silas, na antevisão ao clássico entre Sporting e FC Porto.O treinador do Sporting vai fazer em Alvalade a estreia em clássicos. Os leões estão a nove pontos dos azuis-e-brancos, mas Silas recusou uma maior ansiedade da sua parte na véspera do encontro. O técnico recorreu ao exemplo do que se passou com o Alverca, equipa que eliminou os leões da Taça de Portugal."Se estivéssemos a falar de uma final da Champions League... É um encontro que ambas as equipas vão querer ganhar, conhecemos bem o adversário, eles também nos conhecem bem. É um jogo importantíssimo para nós, mas sabemos que, aqui, mesmo que seja contra o Alverca, é para ganhar", diz Silas.Já sobre favoritos, o responsável técnico leonino lembra que a balança está equilibrada. "O FC Porto é equipa que não tem apenas um ponto forte, tem bons jogadores e um bom treinador. Perdeu com o Rangers, mas tem ganho quase tudo desde então. É uma equipa fortíssima, mas nós também somos. É um jogo de 50/50, qualquer equipa pode ganhar", referiu.Silas admite mudanças no onze em relação ao último jogo do campeonato (vitória por 4-0 no terreno do Santa Clara). "Podemos fazer uma ou outra alteração. Nos últimos quatro jogos marcámos 11 golos, estamos a ganhar algumas rotinas, que são importantes. Mas vamos defrontar um grande adversário, que pode obrigar a mudanças", referiu o técnico. No que toca à disposição tática, Silas deve voltar a utilizar uma linha de quatro defesas. Desde 10 de novembro que os leões não jogam com uma linha de três centrais, depois de algumas dificuldades de adaptação.