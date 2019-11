Silas sobre Wendel: "Não matou ninguém"

Silas deixou esta quarta-feira em aberto a possibilidade de Wendel regressar à equipa principal do Sporting. O médio brasileiro, de 22 anos, foi despromovido à equipa de sub-23 depois de um jantar fora de horas em vésperas do jogo com o V. Guimarães, que se realizou no domingo. "Wendel não matou ninguém, mas temos valores que importa cumprir", disse o técnico dos leões."Continuamos a acreditar nele. Não é minha intenção perdê-lo. Sou das pessoas que menos gostam desta situação, que não foi criada por mim. Agimos de acordo com os interesses superiores do Sporting e não está fora de questão ele poder voltar, isso nunca me passou pela cabeça", acrescentou Silas na antevisão ao jogo desta quinta-feira (19h45) na Mata Real, diante do P. Ferreira, onde o Sporting procura a 3ª vitória seguida na Liga.O técnico garantiu ainda que não tem qualquer conflito com Wendel, mas que os valores do clube falam mais alto. "Não tenho nenhum problema direto com ele, muito pelo contrário. Tentei explicar-lhe o meu ponto de vista e ele percebeu", vincou.O treinador do Sporting lembrou ainda que a equipa tem demasiados golos sofridos: "Quando chegámos, a primeira preocupação foi ao nível defensivo e ainda está a ser. Os golos aqui pesam muito. Dez golos sofridos por uma equipa que quer lutar pelo título é muito."Jesé estreou-se a marcar pelo Sporting diante do V. Guimarães. Silas lembrou que o jogador tem vindo a evoluir e que o currículo fala por si."O Jesé já vinha a treinar muito bem, está a ficar com uma condição física que para ele é importante porque tem realmente muito potencial. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, no PSG ou até mesmo no Bétis. Vai continuar a ser opção porque esteve a um nível bom", destacou Silas.Ristovski estreia-se na convocatória para os jogos da Liga. Diogo Sousa e Neto são as outras novidades. Rosier, Rodrigo Fernandes e Gonzalo Plata estão fora das opções.