Silas: "Título? Não dependemos de nós"

"Para chegarmos ao título, os rivais têm de perder pontos, não dependemos só de nós. Se ganharmos todos os jogos seremos campeões, não tenho dúvidas, mas, para já, pensamos jogo a jogo e em vencer todas as partidas", disse este sábado Jorge Silas na antevisão do encontro deste domingo com o Tondela.O treinador do Sporting admitiu, no entanto, que a equipa leonina continua a ter como objetivo ser campeã nacional de futebol. E para isso é necessário continuar a ganhar."Pretendemos ter mais controlo sobre o jogo e isso passa por ter mais bola, antes e depois de fazer golos. Foi isso que nos faltou no último jogo frente ao Paços de Ferreira (triunfo por 1-2)", disse Silas, reconhecendo que a equipa vive um "bom momento" , fruto das três vitória consecutivas (Rosenborg, V. Guimarães e P. Ferreira)."As vitórias são sempre boas. Desde que aqui estou este é o melhor momento e dá-nos alento e confiança para o que aí vem", adiantou o técnico, admitindo algumas mudanças na equipa: "É provável que possam haver algumas alterações face ao jogo com o Paços de Ferreira. Não temos um plantel extenso, há pouco tempo de recuperação, os jogadores têm de descansar. É natural que jogadores que não jogaram, joguem. Neste momento a prioridade é o Tondela, depois do Tondela, é o Rosenborg. Não queremos abdicar de nenhuma competição em que estamos envolvidos."O técnico não esconde a importância dos próximos três jogos para as pretensões do Sporting: "A nossa ideia é vencer os três próximos jogos (Tondela, Rosenborg e Belenenses). Se vencermos os dois da Liga é possível que ultrapassemos um dos três primeiros e na Liga Europa ficamos praticamente apurados". Os leões estão no quarto lugar do campeonato com 17 pontos.Rosier, que falhou o jogo com o P. Ferreira, e Mathieu (opção) não estão convocados. Silas chamou o médio Rodrigo Fernandes (18 anos)."Não queremos apressar o regresso de Battaglia. Temos de ir com calma. Em lesões graves sou apologista de ir com calma", revelou Silas."O Wendel volta quando acharmos conveniente. Não depende só de nós, também depende dele." Foi desta forma que Silas reagiu ao castigo do médio brasileiro, que está sob a alçada disciplinar do clube por ter sido visto a jantar num restaurante em Lisboa fora de horas.