Sérgio Conceição não vai fazer a conferência de antevisão à estreia do FC Porto no campeonato.



O técnico fica fora do banco na visita de segunda-feira ao Moreirense por ter sido expulso na derrota (0-2) frente ao Benfica na Supertaça, mas não estava impedido de falar à comunicação social. Contudo, como tem sido norma nestes casos, optou por cancelar a habitual conversa com os jornalistas.









