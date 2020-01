Simeone dá puxão de orelhas a João Félix

Cada futebolista tem uma personalidade diferente e precisa de tempo de adaptação diferente. Tentamos acertar na melhor forma de o fazer com cada um deles. Para além do talento, é preciso compromisso.Quando começarem a sentir o que é jogar pelo Atlético, as coisas vão sair naturalmente."Diego Simeone disse esta quarta-feira que esta máxima se aplica a todos os jogadores, mas as declarações do treinador do Atl. Madrid foram feitas em reação a um alegado descontentamento do avançado português João Félix.Segundo o programa de televisão ‘El Chiringuito’, o jovem de 20 anos está descontente com o sistema tático dos madrilenos e espera que Simeone o alivie do desgaste causado pelo excesso de tarefas defensivas. O futebolista contratado ao Benfica por 126 milhões de euros quer mais liberdade para atacar, acreditando que só assim irá melhorar o rendimento.O craque português leva quatro golos em 19 jogos, o que já levou o jornal ‘Marca’ a colocá-lo no onze das deceções da primeira volta da Liga espanhola. Após o aviso verbal, esta quinta-feira se verá se o treinador argentino alarga a reprimenda ao campo, deixando João Félix de fora do jogo com o Barcelona (19h00) relativo à segunda meia-final da Supertaça de Espanha.A prova disputa-se na Arábia Saudita num formato inédito: por regra, defrontam-se 1º e 2º classificado do campeonato e os dois finalistas da Taça do Rei. Mas como o Barcelona foi campeão e finalista vencido da Taça, foi repescado o Real Madrid (3º na Liga).