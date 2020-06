Sindicato dos Jornalistas pede provas a Bruno Lage após "graves declarações"

O Sindicato dos Jornalistas pede provas a Bruno Lage em relação às "graves declarações" que o treinador do Benfica proferiu ontem após a derrota com o Santa Clara quando este último instou a comunicação social presente: "Quem anda a pagar-vos almoços, jantares e viagens para entrar para o meu lugar?", interrogou o setubalense após o 4-3 favorável aos insulares."Na ausência dessas provas, o Sindicato dos Jornalistas exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial da organização.SJ pede provas a treinador do BenficaO Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera graves as declarações proferidas pelo treinador do Sport Lisboa e Benfica, a 23 de junho, no final do jogo com o Santa Clara. Em conferência de imprensa, Bruno Lage acusou os jornalistas de alegados jogos de influência a troco de refeições e viagens.Perante a gravidade das acusações feitas, o SJ solicita ao treinador que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional.Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador.As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva.O SJ aproveita para reiterar o apelo às Direções dos órgãos de informação, e respetivos profissionais, para que reajam ativamente a este tipo de atitudes, que atentam contra os jornalistas coletivamente, e tomem posição pública contra as mesmas.