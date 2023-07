Sinfonia em Alvalade com leões a conquistarem troféu Cinco Violinos

O Sporting conquistou este domingo o Troféu Cinco Violinos, com um triunfo sobre o Villarreal por 3-0, numa noite em que Gyokeres mostrou que é um reforço a ter em conta.









Rúben Amorim apresentou um onze muito próximo daquele que vai ser a equipa-tipo, com a exceção de Eduardo Quaresma (jogou a central do lado direito devido à lesão de St. Juste). Com Nuno Santos também lesionado, Matheus Reis passou para a lateral-esquerda. Mas foi o ataque que empolgou os adeptos. Com um tridente composto por Edwards, Gyokeres e Trincão, os leões foram um quebra-cabeças para a defesa espanhola. Trincão deu o primeiro aviso, mas foi Gyokeres, com uma jogada individual de grande nível, que fez o público saltar das cadeiras. Recebeu a bola, arrancou em direção à baliza, tirou um adversário do caminho e rematou fortíssimo para uma grande defesa de Jorgensen.

O jogo entrou numa toada de parada e resposta. E valeu uma grande defesa de Adán a negar um golo a Moreno que, pouco depois, rematou à trave.









Contudo, foi o Sporting que se colocou em vantagem numa arrancada de Edwards, que passou por dois defesas e atirou uma bomba para o 1-0.

Na segunda parte, e já com várias alterações nas duas equipas, surgiram os outros golos. Pote tirou dois adversários do caminho e fez o 2-0. O leão empolgou-se e o 3-0 surgiu por Paulinho, após assistência de Geny Catamo. O leão brindou os adeptos com uma sinfonia de... golos.





Médio Morten Hjulmand é o eleito para o lugar de Ugarte

O médio-defensivo Morten Hjulmand (Lecce) está na agenda do Sporting para suceder ao uruguaio Manuel Ugarte, jogador que se mudou para o PSG por 60 milhões de euros. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista da Sky Sports em mercado de transferências, os leões já terão encetado contactos para aferir das condições para a sua contratação. O dinamarquês, de 24 anos, vai entrar no último ano do contrato com a formação italiana que representa desde 2020, tendo realizado 95 jogos e feito nove assistências. Com 1,85 metros e 78 kg, o jogador nórdico está avaliado pelo site Transfermarkt em 15 milhões de euros, mas os leões esperam negociar por um valor muito abaixo.









DESTAQUES





Gyokeres



Grande jogada individual que culminou com uma bomba defendida por Jorgensen. Mostrou raça, físico, pulmão e muita vontade.





Edwards



Começou intermitente e apagado. ‘Acendeu’ com grande brilho na jogada do golo. Um tento que revela toda a sua classe e qualidade.





Pote



Brilha a médio-ofensivo, mas é na frente que dá música. Este domingo fez mais um golão, ao passar por dois adversários.