"Sinto-me campeão como portista": Iker Casillas volta a pisar relvado para festejar campeonato

O espanhol Iker Casillas, antigo futebolista do FC Porto, disse sentir-se "campeão como portista", após os 'dragões' selarem na quarta-feira a conquista do 29.º título nacional da sua história, ao bater o Sporting por 2-0.

"Os campeões são eles. Eu sinto-me campeão como portista. Foi um campeonato tão importante e tão diferente, para todos", atirou o antigo guarda-redes, afastado desde a época passada devido a um problema no coração.

Pelo antigo campeão do mundo por Espanha, e 'mítico' guardião do Real Madrid, o regresso aos campos era "agora mesmo", mas a decisão "cabe aos médicos do clube", num ponto em que está há 14 meses de fora, referindo que ainda assim quis parabenizar os jogadores que até à época passada eram seus colegas.

"Foi um campeonato esquisito. Depois desta suspensão [devido à pandemia de covid-19], seria sempre difícil, mas os jogadores estiveram muito bem e são merecedores do título", acrescentou, em declarações ao Porto Canal.

O FC Porto assegurouesta quarta-feira a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do 'onze' de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.