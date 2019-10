Sintra Football surpreende e 'tomba' Vitória de Guimarães da Taça de Portugal

O Sintra Football eliminou este sábado o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal após a marcação de grandes penalidades.O clube da Grande Lisboa conseguiu superiorizar-se ao Vitória e esteve mesmo a ganhar durante grande parte do segundo tempo. Um golo de Davidson levou o Vitória a prolongamento.Mas foi só nas grandes penalidades que o jogo se resolveu. O Sintra Football concretizou todos os castigos máximos e o Vitória falhou por duas vezes.O Sintra Football segue assim em frente na prova raínha. O Vitória de Guimarães é a segunda equipa da Primeira Liga eliminada da Taça de Portugal, depois de o Sporting, detentor do troféu, ter perdido na quinta-feira no terreno do Alverca, por 2-0