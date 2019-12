'SLB vida selvagem': Sporting abre guerra a Luís Filipe Vieira

O Sporting reabriu esta sexta-feira guerra a Luís Filipe Vieira através de Miguel Braga, responsável pela comunicação do clube, com um texto intitulado: 'SLB Vida Selvagem'.Este artigo de opinião surge na sequência (embora sem o mencionar) da manchete dodesta sexta-feira: ‘Escutas com Vieira tramam Rangel’. Miguel Braga diz que "não é possível continuar a assobiar para o lado", lembrando que se sucedem "casos atrás uns dos outros". O responsável pela comunicação dos leões questiona ainda: "Vouchers? Apoios ilegais a claques? Porta 18? Toupeiras? Emails? Favores e mais favores? Promessa de cargos?".sabe que Miguel Braga visa apenas Luís Filipe Vieira e não o Benfica. "Não confundimos instituições com quem pontualmente as dirige. Respeitamos todas as instituições, mas as instituições também têm de se dar ao respeito e têm de resolver internamente o que há a resolver", prosseguiu.O dirigente leonino mostra-se ainda indignado com a passividade generalizada: "Estamos em 2019, somos um país da União Europeia. Portugal é campeão europeu de seleções e tem hoje dos melhores jogadores e treinadores do Mundo. Já não é tempo de coisas e condutas do tempo passado".Um texto que vem abrir uma guerra antiga entre os dois clubes, que nos últimos meses até se tinham pautado pela discrição. Desde a Supertaça, quando o Benfica goleou o Sporting por 5-0 no primeiro jogo oficial da época, que não existia uma troca de mimos assim.Segundo oapurou , o texto de Miguel Braga não caiu bem junto de alguns adeptos leoninos, numa altura em que a equipa está a 13 pontos do Benfica e Frederico Varandas mantém uma guerra com as claques do clube.Já o Benfica, apurou ojunto de uma fonte oficial, vai ignorar o texto de Miguel Braga, não respondendo ao seu conteúdo ofensivo para com o presidente Luís Filipe Vieira.Marcus Acuña levou um 'puxão de orelhas' depois de ter sido expulso no jogo com o Gil Vicente (2-0) para a Taça da Liga. Foi pedido ao jogador mais contenção nos protestos para evitar este tipo de castigos que acaba por punir a própria equipa. No entanto, sabe o, Acuña não será alvo de nenhum processo disciplinar ou castigo interno. O Conselho de Disciplina da FPF puniu o lateral direito com um jogo de suspensão.O avançado Jovane Cabral está recuperado da lesão na anca esquerda e ontem já integrou a fase inicial do treino da equipa leonina durante a preparação para o jogo deste domingo (17h30, SportTV1) com o Moreirense, da 13ª jornada da Liga.O jogador de 21 anos prosseguiu depois os trabalhos com o preparador físico. Jovane Cabral não fará parte do lote de jogadores convocados para a partida com o Moreirense. Ausente, mas por castigo estará Acuña, que será substituído por Borja.O avançado argentino Pedro de la Vega, de 18 anos, foi apontado ao Sporting pela imprensa argentina que fala mesmo numa proposta de 12 milhões de euros. Os leões, no entanto, desmentem qualquer tipo de contactos com vista à contratação.O Sporting prepara-se para exercer o direito de opção de resgatar Palhinha, médio de 24 anos que está emprestado ao Sp. Braga, para o transferir para o Bétis. O jogador formado no clube pode render seis milhões de euros.O ‘Movimento dar futuro ao Sporting’ vai apresentar as assinaturas recolhidas para destituição dos órgãos sociais do Sporting no dia 7 de janeiro de 2020.