Slimani dá cabeça ao sonho do Sporting

Um golo de cabeça de Slimani (29’) lançou o Sporting para um triunfo fácil sobre o Moreirense, por 2-0, permitindo aos leões manterem aceso o sonho de chegar ao título, pois continuam a seis pontos do líder FC Porto e deixaram o Benfica (3º) a outros seis.





Os leões revelaram alguma dificuldade em explanar o seu jogo, embora registassem um ascendente. Matheus Nunes viu Pasinato negar-lhe um golo com uma grande defesa, mas aos poucos os leões conseguiram encostar os cónegos às cordas. Porro, Edwards e Matheus Reis imprimiam velocidade nos flancos e municiavam o ataque, onde os sedentos de golos Paulinho e Slimani tentavam colocar o Sporting em vantagem.





Os anfitriões acusaram o golo e concederam mais espaços. Aproveitaram os leões, desta vez com Porro a servir Paulinho para o 2-0. O avançado leonino limitou-se a encostar na bola para a colocar dentro da baliza, apesar do voo de Pasinato.





Na etapa complementar, o Moreirense esboçou uma reação. Os leões pareciam satisfeitos com a vantagem angariada na primeira parte e encolheram-se.





A equipa de Sá Pinto aproveitou para viver o seu melhor momento do jogo. Pressionou alto e causou alguns calafrios. Derik Lacerda até apareceu em boa posição para reduzir, mas tentou um pontapé de bicicleta que saiu mal.





Amorim retificou a equipa, com Palhinha a refrescar o meio-campo, e mudou os extremos, com Sarabia e Pote. Passou a haver mais Sporting, mas o melhor foi mesmo a tentativa de um remate colocado de Sarabia que morreu nas mão de Pasinato. Triunfo justo.A dupla improvável do Sporting (Paulinho e Slimani) está a dar cartas. Os dois jogadores têm espaço na equipa de Rúben Amorim e estão os dois a marcar. Slimani já soma quatro golos e marcou nos últimos três jogos. Paulinho fez o 10º golo na Liga.A derrota desta segunda-feira mantém o Moreirense abaixo da linha de água, no penúltimo lugar da classificação com três pontos de vantagem sobre o Belenenses SAD, e a um do Tondela e dois do Arouca. É hora de soar o alarme em Moreira de Cónegos.João Pinheiro teve uma arbitragem irregular no capítulo disciplinar. Não teve influência no resultado, mas perdoou um segundo cartão amarelo a Pablo Santos por falta sobre Edwards. Deixou passar pequenas faltas e permitiu protestos constantes.O extremo Edwards estreou-se neste jogo como titular nos leões. Até esta segunda-feira e desde que chegou a Alvalade (janeiro) esteve em 6 jogos, sempre a sair do banco.Gonçalo Inácio ficou foram dos eleitos para o jogo desta segunda-feira em Moreira de Cónegos devido a gripe. O defesa-central foi substituído no onze por Neto.Uma defesa difícil a abrir e pouco mais durante o resto do jogo.Sem problemas para travar a tímida força atacante dos cónegos.O patrão foi a voz de comando de uma defesa que teve pouco que fazer.Exibição competente, depois de alguns sobressaltos iniciais.Boas incursões pelo seu flanco. Numa delas cruzou de forma perfeita para o segundo golo do Sporting.A surpresa, com uma excelente exibição. Teve logo a abrir um lance de perigo. Depois cruzou para o golo inaugural. Teve ainda papel decisivo no 2-0. Começa a mostrar qualidade.Impõe o físico como ninguém e isso permite-lhe recuperar várias bolas.Um remate fantástico para grande defesa de Pasinato e outras ações decisivas para o domínio leonino no 1º tempo.Tímido a descer pelo flanco no início. Depois foi ganhando confiança para as habituais cavalgadas atacantes.Duas chances, um golo. Nada mau.Mais uma vez no sítio certo para desbloquear o encontro. O matador que o leão precisava.Refrescou o meio-campo.Tentou agitar.Remate perigoso.Cumpriu.Pouco tempo.