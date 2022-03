Slimani de volta bisa na vitória por 2-0 frente ao Arouca

Sli, Slimani. Este sábado foi dia de eleição para o avançado argelino, que marcou os dois golos no regresso do Sporting ao caminho das vitórias, depois das tormentas na Madeira e na Taça. Um bis em seis minutos, de cabeça e com o pé direito, a lançar pressão sobre o FC Porto, que joga este domingo.Na ressaca da derrota com os dragões, sobrou a ideia de que urgia recuperar fisicamente a equipa e Amorim fez uma espécie de revolução: Esgaio à direita, Vinagre à esquerda, o miúdo - e recordista - Essugo, de 16 anos, no meio, com Slimani na frente em vez de Paulinho.Já os homens que viajaram de Arouca trouxeram uma ratoeira em forma de fora de jogo, estratégia que resultou à justa, logo aos 9 minutos. Golo de Sarabia, validado em campo, mas anulado pelo videoárbitro: o espanhol estava adiantado por apenas 10 centímetros. Um dos seis foras de jogo dos leões na primeira metade da partida.Também por centímetros falhou um belo chapéu de Nuno Santos, após recuperação e passe de Essugo. Seria de levantar o estádio, não tivesse saído um pouco ao lado. Antes do intervalo, uma oportunidade para cada lado: Basso evitou o golo de Slimani e Adán, numa grande defesa, fez o mesmo a cabeceamento de André Silva.Como o primeiro plano não funcionou, ao intervalo Amorim operou uma contrarrevolução. Foi buscar três titulares e teve resultados imediatos, embora o herói já estivesse em campo: canto de Porro e Slimani a cabecear para o 1-0.Estávamos no minuto 46’ e o Sporting não tirou o pé do acelerador. Bem pelo contrário. Logo aos 50’, foi Paulinho a fazer a baliza tremer com um remate violento à barra. Sempre em frente, acelerava o leão perante um Arouca em grandes dificuldades. Combinação na esquerda de Nuno Santos e Paulinho e o primeiro a cruzar para o bis de Slimani, que só teve de encostar. E se foram dois, até podiam ter sido mais, que o argelino ainda desperdiçou mais um par de oportunidades. Mas o importante estava feito. Regresso aos triunfos do campeão nacional.Amorim percebeu que a revolução inicial deixou o onze curto e interrompeu as poupanças. As mudanças ao intervalo transfiguraram a equipa, embora a estrela maior do jogo já estivesse em campo: Slimani.E não se fala aqui do que poderia ter sido um resultado mais desnivelado. Mas sim de Vinagre e Esgaio, que não aproveitaram o jogo deste sábado para reclamar mais minutos. Saíram logo ao intervalo.Intervenção do VAR foi essencial para anular um golo ao Sporting - fora de jogo de 10 centímetros - e na mudança da cor do cartão vermelho para amarelo a Alan Ruiz. Fica a dúvida se não deveria ter feito o contrário no pisão de Galovic a Ugarte.- Após uns ameaços na primeira parte, Slimani esteve letal na segunda ao apontar os dois golos do triunfo leonino. E o hat trick esteve muito perto.– Grande defesa após um desvio de Tiago Esgaio.– Cumpriu, com a qualidade habitual.– Firme e determinado. Um líder.– Defendeu bem e integrou bem o ataque, criando desequilíbrios.– Muito ativo na primeira parte, com bons cruzamentos para a área.– Uma estreia. Notou-se o nervosismo, mas o menino tem sangue na guelra.– Ajudou Essugo e foi útil com passes verticais. Perto do golo.– Voltou à equipa após o desaire do Ajax, mostrou-se sem ritmo. Saiu.– Ainda marcou um golo que foi anulado por um fora de jogo de 10 cm. Agitador e desequilibrador.– Falhou a pontaria num chapéu e viu João Basso negar-lhe um golo em cima da linha. Assistência de bandeja para o segundo golo de Slimani.– Deu músculo, critério e experiência ao miolo.– Entrou e marcou o canto que deu o primeiro golo leonino.– Uma bomba à trave e uma boa tabelinha no segundo golo de Slimani.– Cumpriu.– Sem tempo.