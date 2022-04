A conquista do prémio de melhor avançado da Liga do mês de março veio dar um suplemento extra de motivação a Slimani na semana que antecede o dérbi com o Benfica, apurou o CM. A distinção chegou esta quarta-feira e o avançado argelino volta a sorrir depois de uma fase complicada na gestão de emoções pessoais, que começou no final do mês passado, quando sofreu um duro golpe motivado pelo desaire da seleção da Argélia na qualificação para o Mundial do Qatar.









Ver comentários