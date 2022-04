Foram os números da performance diária de Slimani que levaram Rúben Amorim a afastar o jogador dos treinos do Sporting, apurou o CM.



O argelino, que tinha sido afastado pelo técnico dos leões por falta de empenho e comprometimento na semana antes do jogo em Tondela comprovada pelos dados do GPS (controla o desempenho diário dos atletas), voltou a treinar este domingo com motivação e empenho para o ciclo complicado que se avizinha.









