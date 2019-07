Só falta afinar a pontaria ao Sp. Braga. Minhotos empatam frente ao Mónaco no jogo de apresentação

O Sp. Braga apresentou-se esta quarta-feira aos seus adeptos com um empate a zero frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim. Ricardo Sá Pinto, sucessor de Abel Ferreira, apostou num onze inicial maioritariamente formado por jogadores da época passada, destacando-se a inclusão do reforço André Horta e o regresso de Hassan após empréstimo ao Olympiakos.Os arsenalistas, montados num 4x2x3x1, demoraram a assimilar processos mas terminaram a primeira parte por cima, com Lecomte a negar o golo a Hassan e André Horta a atirar ao poste de livre.O segundo tempo trouxe as alterações típicas dos jogos de preparação, mas o Sp. Braga manteve-se por cima e desperdiçou várias oportunidades para chegar ao golo.Numa exibição prometedora só faltou mesmo marcar. Aos 72' registou-se um dos momentos da noite, com o guarda-redes Eduardo, também ele de regresso ao clube minhoto, a receber uma grande ovação.André Horta foi a estrela da noite. Conhece bem a casa e reintegrou-se na perfeição, tendo ficado perto do golo.Os restantes reforços apareceram apenas na última meia hora, com Diogo Viana a merecer mais tempo de jogo que Cajú, Tormena e Eduardo.O guarda-redes ainda teve tempo para uma brilhante intervenção.