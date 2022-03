“Será um jogo de muita emoção em que só fazendo duas noites à Braga - duas noites no nosso melhor, com adeptos a vibrarem com a equipa como aconteceu com o Sheriff, com o Mónaco - seremos capazes de discutir a eliminatória. Já que chegámos até aqui somos capazes de seguir em frente”, disse esta sexta-feira Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, depois de saber que vai enfrentar o Rangers nos quartos de final da Liga Europa.









“Sem dúvida que é um adversário difícil, como todos nesta fase. São oito equipas, por isso temos de repartir o favoritismo 50/50. Já o dissemos com o Mónaco, que era uma equipa competente. O mesmo se pode dizer do Rangers, uma equipa com bons resultados, que eliminou o Braga há dois anos”, disse o treinador dos minhotos.

O Sp. Braga volta a encontrar os escoceses na Liga Europa, depois do duelo nos 16 avos de final na temporada 2019/20, que terminou com uma dupla vitória escocesa. Em fevereiro de 2020, os arsenalistas, treinados então por Rúben Amorim e numa equipa em que se destacavam Ricardo Esgaio, Palhinha, Trincão e Paulinho, perderam por 2-3 em Glasgow e depois 0-1 em casa.





Os jogos terão lugar a 7 de abril, no Municipal de Braga, e uma semana depois (dia 14) no mítico Estádio Ibrox, com lotação para 50 mil pessoas.