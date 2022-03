"Só ganhando é que vêm muitos milhões da UEFA e em vendas... Tivemos sucesso e ficámos supersatisfeitos. Foi o meu trabalho, da equipa técnica e de todos os jogadores que passaram por aqui nestes quatro anos”. Foi desta forma que Sérgio Conceição reagiu ao facto de o FC Porto ter deixado as restrições do fair play financeiro da UEFA, à margem da antevisão do jogo deste domingo com o Tondela.









O treinador lembrou que esteve em clubes com dificuldades financeiras, como o V. Guimarães e Sp. Braga, e que a sua vinda para o FC Porto “era, dentro dessas dificuldades, tentar dar o melhor para conseguir ganhar”.

Sobre o embate com o Tondela, Sérgio Conceição não esconde algumas preocupações pelo facto de lutarem pela permanência no campeonato: “Na vida, quando estamos em dificuldades, vamos buscar forças que não pensávamos que tínhamos e chegamos a determinados limites que não pensávamos serem possíveis. O Tondela é das equipas que mais golos fazem para o lugar que ocupa.”









Por isso, o técnico portista promete apresentar o "onze mais forte" e vai priorizar uma "gestão inteligente e criativa" perante a sobrecarga de jogo. "Não fui tão criativo no último jogo (derrota com o Lyon por 0-1 na Liga Europa), porque achava que aquele onze me dava uma resposta boa para ir a Lyon já com algum conforto na eliminatória. Não aconteceu. Nem sempre acertamos."

A cumprir uma séria invicta de 53 jogos na Liga e a variar entre os sistemas táticos 4x4x2 e 4x3x3, Conceição revelou: “Criamos muito no meio-campo ofensivo, temos jogadas e combinações fantásticas e golos espetaculares, mas está a faltar-nos alguma consistência no processo defensivo.”





Questionado sobre a evolução evidenciada por Pepê, o técnico elogiou: “É explosivo e desequilibrador nas situações de um contra um.”

Pepe em dúvida até à hora do jogo



Sérgio Conceição deu a entender que Pepe, alvo de uma pequena cirurgia, está entre as opções para o jogo deste domingo com o Tondela. “Provavelmente, se o Pepe não puder competir, poderá jogar o Fábio Cardoso, apesar de no jogo com o Lyon entender que o Rúben Semedo encaixava melhor. Depende daquilo que definir. Não há hierarquias nos centrais”, disse Sérgio Conceição.