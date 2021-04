“Só o treinador pode perder o campeonato”, garante Rúben Amorim

No fim alguém vai ganhar e os outros todos vão perder. O Sporting vai ganhar o campeonato pela forma como projetou jogadores para o futuro. Só o treinador pode perder o campeonato, os jogadores podem estar tranquilos". Foi desta forma que Rúben Amorim respondeu à questão se a definição do campeão apenas depende do que o Sporting fizer até ao fim da Liga, face à vantagem para os outros adversários.Na antevisão à receção deste domingo ao Famalicão, feita antes de o FC Porto, 2º classificado, ter reduzido a desvantagem para 5 pontos, o treinador leonino comentou o facto de jogar depois dos dragões e do Benfica. "Quando fizemos o planeamento disse que o mais importante era jogar a certa hora, indiferente de ser antes ou depois", explicou o treinador, desvalorizando o resultado na última jornada (1-1 em casa do Moreirense): "Foi um empate, é normal perder pontos. Mas podemos alcançar a melhor série sem perder do clube. Podem discordar, mas a meu ver estamos a melhorar nos últimos jogos. É continuar nesse caminho e continuar a ganhar. Não temos de olhar para os outros resultados porque dependemos só de nós".Amorim afiançou que os jogadores não acusam a pressão. "Temos muitos inconscientes e despreocupados na equipa, é o que sinto [sorrisos]. Talvez seja bom sinal. Podíamos ter ganho [ao Moreirense] com outra facilidade. Controlámos para isso mas não aconteceu", referiu o técnico, afastando a ideia de que os seus atletas tenham demonstrado excesso de confiança: "Falar da estrelinha após o último jogo foi só um comentário. Fala-se tanto do Sporting e acontece a todos. Não sinto que os jogadores facilitem, são rigorosos em tudo o que fazem".Na fase inicial da época, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticou a força dos rivais fora de campo. Questionado se teme que isso afete a luta pelo título, Rúben Amorim respondeu: "Não tenho medo, o Sporting está a fazer o seu caminho. Temos de vencer os jogos e não nos preocuparmos com mais nada".O Sporting (empatou 1-1 com o Moreirense) nunca esteve 2 jornadas seguidas sem vencer.Os leões são a equipa mais eficaz em casa: 32 pontos conquistados em 36 possíveis.O Sporting marcou cinco golos nas últimas cinco jornadas. Dá um golo por jogo em média.Em 2021, em 14 jornadas, os leões sofreram 4 golos na Liga: média de 0,29 golos por jogo.