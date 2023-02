Rúben Amorim está obrigado a ganhar amanhã ao Midtjylland, no jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, de forma a calar a revolta dos adeptos do Sporting, desagradados com o quarto lugar na Liga, com um atraso de 15 pontos para o líder Benfica, e já sem possibilidades de ganhar a Taça de Portugal e a Taça da Liga.









