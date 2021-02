Só um Benfica bem organizado na defesa pode discutir eliminatória da Liga Europa, garante Jorge Jesus

O Benfica pode ambicionar discutir a eliminatória da Liga Europa de futebol frente ao Arsenal se for bem organizado defensivamente, disse esta quarta-feira Jorge Jesus, no lançamento do desafio da primeira mão frente aos ingleses.

Em conferência de imprensa, no Seixal, a capacidade defensiva esteve quase sempre no foco do discurso do treinador dos 'encarnados', mas Jesus lembrou, no entanto, que o Benfica, tal como o adversário, "também tem ambições" e quer "estar na próxima eliminatória" desta competição.

"É um adversário com patamar alto no futebol inglês, mas nós também sabemos o valor que temos e vamos querer surpreender o Arsenal. Vai ser importante que a equipa esteja bem estruturada defensivamente para poder anular os dois jogadores da frente, Aubameyang e Lacazette, jogadores individualmente muito fortes", delineou o técnico.