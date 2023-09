Domingos Soares de Oliveira vai deixar o Benfica com uma indemnização de 1,5 milhões de euros limpos, apurou o Correio da Manhã.



O ainda administrador da SAD, de 63 anos, vai abraçar um novo projeto na Arábia Saudita, no campeão Al Ittihad, mas sai com os bolsos cheios. O valor acordado com a administração tem em conta ordenados (ganhou 580 mil € brutos na última época, com variáveis incluídos) até ao fim do mandato (junho de 2025), prémios e indemnizações relativos aos 19 anos passados na Luz.









