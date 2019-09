Soares garante triunfo europeu ao FC Porto

Dois golos de Soares garantiram a vitória do FC Porto na estreia na Liga Europa frente a uns suíços do Young Boys que deram muito que fazer até ao apito final do árbitro. Valeu o resultado.Sérgio não olhou a poupanças e apenas trocou o condicionado Zé Luís por Soares. E bingo! Oito minutos de jogo e já Tiquinho fazia o primeiro - ligeiramente adiantado -, depois de jogada abrilhantada por Otávio e Díaz. Parecia facilitado o caminho até as setas suíças - Assalé e Nsame - indicarem o contrário. O primeiro ganhou as costas a Pepe e sofreu penálti de Marchesín, o segundo fez o 1-1.O golo abanou o Dragão, que, aos poucos, se recompôs. Danilo atirou de cabeça ao poste, antes de Soares iniciar e finalizar o lance mais bonito do jogo. Arrancou a toda velocidade pela esquerda uma jogada que logo passaria para a direita. Otávio, Díaz e Corona fizeram um triângulo das Bermudas que deixou os suíços perdidos e Tiquinho deu o toque final. 2-1.No intervalo, o avançado brasileiro perdeu a magia do golo (52’, 58’ e 69’) e a equipa o controlo da bola, permitindo aproximações perigosas do Young Boys à baliza de Marchesín, obrigado a salvar a noite aos 71’.Por falar em Young Boys, Sérgio foi ao banco buscar os miúdos, destacando-se Fábio Silva, que, aos 17 anos, quase marcou numa estreia recordista. O Dragão começa a vencer, só com um Tiquinho de brilho.