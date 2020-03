Soares sobre isolamento: “Tenho saudades de jogar”

"É diferente treinar em casa, sentimo-nos sozinhos. Sinto falta dos meus companheiros, mas isto (isolamento) é para o nosso bem", desabafou ontem Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, em entrevista ao Globoesporte, do Brasil.

O atacante, que treina agora em casa, devido à Covid-19, revela que tem tido bastante apoio do clube. "Recebemos ajuda com os treinos", indicou.

O brasileiro aproveita os tempos livres com a família, mas com o desejo de regressar rapidamente aos relvados. "Já estamos com saudades de treinar e jogar. Está a ser bastante chato", confessou.

Antes da paragem do campeonato, os dragões subiram ao primeiro lugar, ultrapassando o rival Benfica. Soares explica o segredo do sucesso. "Recuperámos sete pontos de distância. Foi muito trabalho, união do grupo e todos com o mesmo pensamento de saber que podemos chegar longe na competição", afirmou.

O jogador, de 29 anos, tem os objetivos delineados para o que resta da época. "Com esta pausa dá para descansarmos e voltarmos com tudo para que consigamos seguir assim até ao final", conclui.



"Época acabou", diz presidente do Brescia

"A época de futebol acabou" em Itália, defende Massimo Cellino, presidente do Brescia, cuja equipa ocupa o 20º e último lugar da Série A .



"Não podemos pensar em recomeçar, mas sim em sobreviver. E quando falamos de futebol, tudo deve ser adiado para a próxima época. Vamos ser realistas, porque este vírus é uma peste", disse Cellino de 63 anos. O Brescia é um clube da Lombardia, uma das zonas mais afetadas de Itália.