'Sobreviventes' da Superliga falam em "remodelação" e atacam ingleses: "Foram pressionados"

Os 'sobreviventes' da Superliga anunciaram a suspensão da prova e a "remodelação" da competição, na sequência da saída em bloco dos seis clubes ingleses desta competição, na sequência da revolta dos adeptos ao longo desta terça-feira. Em comunicado - não assinado mas que se supõe ser de Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Juventus e Milan, pois o Inter manifestou o desejo de também sair -, estes fundadores acusam ainda os emblemas britânicos de cederem."A Superliga Europeia acredita que o atual status quo do futebol europeu tem de mudar. Estamos a propor uma nova competição europeia porque o atual sistema não funciona. A nossa proposta pretende a evolução deste desporto enquanto se gera estabilidade e recursos para toda a pirâmide futebolística, incluindo o fazer face às dificuldades financeiras por que toda a comunidade passa, devido à pandemia. Isto também providenciaria verbas para todos os stakeholders. Apesar do anúncio da saída dos clubes ingleses, forçados a tomar estas decisões devido a pressões exteriores, estamos certos de que a nossa proposta está totalmente em concordância com a lei e regulamentação europeia, como ficou demonstrado hoje com uma decisão de um tribunal em proteger a Superliga de ações de terceiras partes. Dadas as circunstâncias, vamos reconsiderar os passos a tomar para remodelar o projeto, tendo sempre em mente o nosso objetivo de oferecer aos adeptos a melhor experiência possível, providenciando verbas para toda a comunidade futebolística", pode ler-se na nota enviada à imprensa.Recorde-se que Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Arsenal e Chelsea anunciaram a saída da prova, num dia em que os adeptos dos blues se manifestaram junto a Stamford Bridge.