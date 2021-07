Sócio de ex-presidente das águias ligado ao financiamento do museu do FC Porto

É um mundo de sócios em cascata. Inimigos em frente às câmaras, amigos nas parcerias e nos negócios. Rivais com interesses comuns quando se fala de milhões, intermediários idênticos que fazem com que a Operação Cartão Vermelho seja transversal aos dois grandes do futebol português.No centro está Bruno Macedo. Foi um dos primeiros alvos do Ministério Público e arrastou tudo e todos. Até Giuliano Bertolucci, o empresário brasileiro, com ligações ao BMG - um banco também brasileiro -, que financiou o Museu do Futebol Clube do Porto em oito milhões de euros.