Jaime Silva, o atual sócio número 1 do Sport Lisboa e Benfica, fez 100 anos esta sexta-feira. O adepto das águias recebeu o cartão há quase um ano, a 13 de novembro de 2022, quando Rui Costa lho entregou no camarote Presidencial do Estádio da Luz.



Filiado desde 1938, Jaime vive em Estoi, no concelho de Faro.

