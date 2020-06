Sócios chamados às urnas em fim de semana de eleições no FC Porto

Com 82 anos, 38 deles na presidência do FC Porto,





enfrenta pela primeira vez duas candidaturas rivais no ato eleitoral marcado para este sábado de domingo, o que por si só também é uma novidade na história do clube.As urnas abriram às 10h00 e fecham às 19h00, hoje e amanhã.

Pinto da Costa

"Os sócios do FC Porto têm o direito de se apresentar e candidatar Não terão a mesma experiência e 'know how' do presidente. O nosso portismo, pelo menos o meu, é marcado pelo presidente do Pinto da Costa, por ter tornado este clube no maior clube português. Revejo-me nesta candidatura, no presidente, quero muito que continue. A viabilidade económica do FC Porto é um assunto sensível. É preciso continuar a ganhar, é preciso que a estabilidade económica venha com títulos, será esse o motor", disse aos jornalistas o atual treinador dos franceses do Marselha.

André Villas-Boas comentou ainda as palavras de Pinto da Costa, nas quais o líder portista garantia que se o treinador português se candidatasse a estas eleições, ele próprio não se candidataria.

"O FC Porto precisa de estabilidade. Desejo que os próximos quatro anos sejam a extensão do que foi o passado. Agradeço as palavras, é porque vê em mim uma pessoa com capacidade de liderança e conhecimento do mundo do futebol para liderar um clube como este", frisou.

Sobre uma eventual candidatura à presidência do FC Porto, André Villas Boas referiu que ainda é cedo para traçar cenários.





Nuno Lobo e José Fernando Rio desafiaram o carismático líder dos dragões a apresentar ideias para o futuro do FC Porto e nos últimos dias viu-se um Pinto da Costa mais interventivo do que em processos eleitorais anteriores.







São oito as mesas de voto no Dragão , cada mesa com duas cabines para votar. O uso de máscara é obrigatório, bem como de uma esferográfica, por não ser aconselhada a partilha dos objetos devido à pandemia.As eleições do FC Porto decorrem durante este fim de semana no Dragão Arena e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.