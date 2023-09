Sócios do Benfica aprovam contas da época passada por larga maioria

Os sócios do Benfica aprovaram por larga maioria (82,27%) o relatório e contas do exercício da época 2022/23, na assembleia geral ordinária do clube realizada esta sexta-feira, bem como o relatório e o parecer do Conselho Fiscal.

Num universo de 474 votantes, 82,27% dos associados votaram a favor do relatório e contas, enquanto 10,08% votaram contra e 7,65% se abstiveram.

A SAD do Benfica já tinha comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), há duas semanas, um resultado positivo de 4,2 milhões de euros no exercício encerrado a 30 de junho, que significou o regresso aos lucros na época passada após dois exercícios negativos, de 35 milhões de euros de prejuízo em 2021/22 e de 17,4 milhões de euros de prejuízo em 2020/21.

Antes da aprovação das contas da época passada, o presidente Rui Costa discursou para defender que o clube conciliou o êxito desportivo com o financeiro.

"Apresento-me perante vós, orgulhoso do desempenho desportivo da última época, orgulhoso da mobilização e apoio dos sócios ao longo do último ano, orgulhoso do equilíbrio financeiro alcançado na temporada hoje em análise. Sucesso desportivo e solidez económica foi sempre o nosso pressuposto. E cumprimos", disse.

De seguida, procurou sustentar a sua tese de que "nas seis modalidades mais mediáticas, o futebol e as cinco de pavilhão", o Benfica ganhou "oito de 12 campeonatos possíveis" e conquistou "cerca de 60% dos troféus disputados".



"Mais títulos do que todos os outros clubes juntos", apontou.

Além disso, vangloriou-se de o Benfica ter conquistado também títulos noutras modalidades e ter tido atletas, no âmbito do projeto olímpico, com 'performances' que considerou notáveis, dando o exemplo da canoagem, do atletismo e da natação.

O presidente do Benfica revelou ainda que o clube ganhou quase 40 mil novos sócios no último ano e que bateu sucessivos recordes de assistência no Estádio da Luz, tendo registado as 16 maiores assistências da Liga, além dos pavilhões terem voltado a encher nas diversas modalidades e se terem registado novos máximos de visitantes no estádio e museu.