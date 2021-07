Sócios do Benfica criticam “cruzada de defesa do Vieirismo”

"O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) continua a sua cruzada de defesa do Vieirismo, da restante Direção, e de branqueamento da vergonha que foi o último acto eleitoral do Benfica, querendo arrastar as restantes candidaturas para este golpe de teatro bacoco." Foi desta forma que o Movimento Servir o Benfica (MSB) reagiu este domingo à explicação dada para ainda não ter sido convocada a assembleia geral extraordinária (AGE) requerida por um grupo de 334 sócios.António Pires de Andrade, presidente da MAG, explicou este domingo em comunicado que, "antes do final do corrente mês de julho, uma empresa multinacional irá proceder à abertura das urnas e à contagem dos votos físicos". E acrescentou que "esta empresa, cuja identidade entendo dever ser salvaguardada por questões de segurança até ao fecho deste processo, não é um fornecedor habitual do grupo Benfica".