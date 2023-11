Sócios do Rio Ave aprovam criação de SAD com investimento de 20,5 milhões de euros

Os sócios do Rio Ave, clube da I Liga de futebol, aprovaram, este domingo, em assembleia-geral, a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) e a entrada de um investidor externo, que propõe injetar 20,5 milhões de euros.

Na mais participada reunião magna do emblema vila-condense, que contou com a presença de 596 associados, o ponto relativo à conversão da atual SDUQ para uma SAD foi aprovado com 555 votos a favor, 20 abstenções e 21 votos contra.

Também por larga maioria foi ratificado o ponto relativo à transmissão do capital social da futura SAD para um investidor externo e a autorização para que a atual direção do clube adote os atos necessários para execução das medidas aprovadas.