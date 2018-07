Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócios do Sporting com assinaturas para a AG pedida por Bruno impedidos de entrar em Alvalade

Ex-presidente faz apelo a que "ninguém arrede pé" das instalações do clube.

13:38

Os serviços administrativos do Sporting recusaram esta quarta-feira a receber um grupo de associados do clube, que pretendia entregar um conjunto de assinaturas para convocar uma Assembleia Geral (AG) extraordinária.



Essa AG - pedida por Bruno de Carvalho, que promoveu a recolha de assinaturas - serviria para que todas as candidaturas às eleições para os órgãos sociais do clube, marcadas para 08 de setembro, fossem validadas.



Nuno Sousa, um dos sócios signatários, disse que a petição, que assegurou contar com assinaturas representantes de 1.500 votos, foi recusada pelos serviços do clube devido a um email assinado por Jaime Marta Soares, presidente da AG do Sporting.



Após esta rejeição, permanecem cerca de 50 adeptos à porta do Pavilhão Multidesportivo, que prometem continuar no local até que as suas pretensões sejam atendidas, tendo já solicitado a presença das autoridades policiais.



Entretanto, Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube, destituído de funções na AG de 23 de junho, reagiu nas redes sociais, referindo que "ninguém arreda pé" e fez um apelo aos associados.



"Todos a Alvalade agora para exigir respeito e democracia! Por enquanto o clube ainda é dos associados! Mostrem a vossa força", escreveu o ex-presidente dos 'leões'.



Na mesma nota, Bruno de Carvalho divulga a mensagem de email de Jaime Marta Soares, na qual este pede a um sócio para que remeta o pedido para os seus endereços institucionais.



"Depois de a receber com cumprimento desses requisitos formais, responderei nos termos estatutariamente previstos. Correspondência respeitante ao exercício do cargo do Presidente da Mesa da AG do Sporting Clube de Portugal que não me seja formalmente endereçada nos termos que indico não será recebida pelos Serviços", refere a alegada mensagem de Marta Soares, divulgada por Bruno de Carvalho.



Às eleições do Sporting concorrem Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Zeferino Boal, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho, estes dois últimos ex-vice-presidente e ex-presidente, destituídos em 23 de junho.