Sócios do Vitória de Setúbal vão hoje a votos para eleger novo presidente do clube

Rui Chumbita Nunes (A), Pedro Gaiveo Luzio (B), José Dias Mendes (C) e Paulo Gomes (D) procuram ocupar o lugar do atual presidente Vítor Hugo Valente, que encabeça a Lista E, nas eleições mais concorridas de sempre nos 109 anos de história do clube.Os sócios exercem o direito de voto esta sexta-feira entre as 10h00 e as 22h00 de hoje, no Pavilhão Antoine Velge.esteve à conversa com dois dos candidatos.55 anosAdvogadoSoure27Administrador da SAD e presidente do clube e da SAD (entre 2003 e 2006)Unir os vitorianos com transparência, honestidade, contas certas e vitórias.Repor o Vitória no lugar que merece, tendo em conta o seu enorme passaSem dúvida que é o atual estado financeiro.Os apoios provêm de todos aqueles que depositam confiança em mim para presidir aos destinos deste enorme clube.Repor a grandiosa sala de troféus Josué Monteiro num museu.Estas eleições são para o clube e só depois será constituída a SAD, que traçará essa política.O Vitória é um clube eclético e as modalidades têm de ser autossustentáveis.O Vitória tem treinador e o atual é o melhor do Mundo.Não é possível responder sem falar com o corpo técnico, por isso, a seu tempo, se verá.59 anosAdvogadoSetúbalSócio nº850 (mais de 50 anos)Diretor, vice-presidente, presidente da SAD e, atualmente, presidente do clube e da SAD'Vitória no Rumo Certo' e apresentamo-nos como a Lista 'E' de 'Estabilidade'.Colocar o Vitória na rota europeia.Acredito que é a necessidade de um investimento e modernização das infraestruturas.Não gosto de particularizar. Destaco Fernando Tomé, mandatário da candidatura, uma das glórias vivas da história do Vitória.Investimento nas infraestruturas, nomeadamente o Centro de Estágios, Várzea e modernização do Bonfim.Dotar o Vitória de um plantel equilibrado, mantendo um núcleo duro de jogadores experientes e líderes de balneário, apostando em jovens promessas.Queremos reforçar a aposta no andebol e consolidar o futsal em termos competitivos, com um reforço na formação.Sim, estamos muito atentos.