Sócios expulsam Bruno de Carvalho do Sporting

Bruno de Carvalho já não é sócio do Sporting. Os associados do emblema de Alvalade decidiram este sábado, em assembleia-geral, expulsar o antigo presidente do clube, por uma larga maioria: 69,30% dos votos expressos. Ou seja, praticamente sete em cada dez sócios votantes. Também o ex-vice-presidente Alexandre Godinho foi expulso por 68,20% dos votantes.Compareceram no Pavilhão João Rocha 5190 sócios que representavam 20 414 votos. Na reunião magna deste sábado usaram da palavra cerca de 50 associados, com discursos pautados por críticas ao atual presidente, Frederico Varandas. Houve momentos de tensão, com insultos entre apoiantes de Bruno de Carvalho e outros associados presentes, sendo que o momento mais quente aconteceu quando um orador usou da palavra a favor dos atuais órgãos sociais.O ato foi ainda marcado pelas dúvidas suscitadas pelo texto da pergunta expressa no boletim: "Vota a favor do recurso interposto pelo sócio Bruno de Carvalho da sanção de suspensão que lhe foi aplicada?" As possibilidades eram: "Sim, a sanção deverá ser revogada", ou "Não, a sanção deverá manter-se".Bruno de Carvalho tem 47 anos e nasceuem Lourenço Marques (atual Maputo), em Moçambique. Tornou-se sócio do Sporting em 1986. Fez parte das claques Juventude Leonina e Torcida Verde. Em 2011 apresentou-se como candidato às eleições do clube, mas após uma assembleia polémica acabou por ser derrotado por Godinho Lopes, por 360 votos. Voltou a candidatar-se em 2013 e venceu com 53,6% dos votos, tornando-se o 42º presidente do Sporting.Foi reeleito em 2017 com 86,13% (18 755 votos, um recorde no emblema leonino). Foi destituído após decisão de uma AG que teve lugar a 23 de junho de 2018 e posteriormente suspenso por 12 meses. Situação que inviabilizou a possibilidade de concorrer às eleições de 8 de setembro de 2018.As crianças que este sábado acompanharam os pais ao Pavilhão João Rocha, onde decorreu a assembleia-geral do Sporting, foram barradas à entrada do recinto por agentes da PSP.Uma prática corrente em assembleias anteriores do clube de Alvalade. Alguns pais, que quiseram exercer o direito de voto, deixaram os filhos do lado de fora do pavilhão entregues aos cuidados de agentes policiais, que fizeram de ‘babysitters’.