Sofrimento do V. Guimarães acaba com uma goleada ao Tondela

O V. Guimarães consumou este sábado mais uma reviravolta na Liga, ao bater em casa o Tondela por 5-2, depois de ter estado a perder por 0-2. A equipa beirã, em contra-ataque, foi muito perigosa e marcou por João Pedro (18’) e Undabarrena (27’).Depois disso veio a reação em força da equipa de Pepa, que ainda antes do intervalo chegou ao empate na conversão de duas grandes penalidades, por Tiago Silva (32’) e Estupiñán (40’). Aos 62’ Edwards completou a reviravolta, também de penálti, num lance em que Manu Hernando foi expulso.O Tondela, mesmo em inferioridade numérica, ainda reagiu, mas o extremo inglês do Vitória acabou com o jogo aos 83’ com o 4-2, num lance inicialmente invalidado mas com reversão do VAR. Rúben Lameiras ainda deu mais cor ao resultado aos 88’ na conclusão de uma rápida transição.Com este resultado - segundo triunfo consecutivo - os vimaranenses saltam, à condição, para o 5º lugar, ultrapassando Estoril, Portimonense e Gil Vicente.